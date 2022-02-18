Рублев обыграл Пуя и вышел в полуфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Люку Пуя (6:3, 1:6, 6:2) в матче 1/4 финала турнира АТР в Марселе (Франция).

Матч продолжался один час и 43 минуты. Рублев сделал семь эйсов при двух двойных ошибках и четырех использованных брейк-пойнтах. У Пуя шесть эйсов, три двойные и три успешных брейк-пойнтах.

В полуфинале соперником Рублева станет еще один француз Бенжамен Бонзи.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Люка Пуй (Франция, WC) — 6:3, 1:6, 6:2