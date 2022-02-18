Пол обыграл Козлова и вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич
Американский теннисист Томми Пол победил своего соотечественника Стефана Козлова (6:3, 6:1) в 1/4 финала турнира АТР в Делрэй-Бич (США).
Матч продолжался один час и 21 минуту. В полуфинале Пол сыграет с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания, 1) — Себастьян Корда (США, 5).
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com
Призовой фонд 593 895 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Томми Пол (США, 4, WC) — Стефан Козлов (США, Q) — 6:3, 6:1
Новости