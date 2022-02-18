Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:37

Пол обыграл Козлова и вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич

Евгений Петров
Корреспондент

Американский теннисист Томми Пол победил своего соотечественника Стефана Козлова (6:3, 6:1) в 1/4 финала турнира АТР в Делрэй-Бич (США).

Матч продолжался один час и 21 минуту. В полуфинале Пол сыграет с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания, 1) — Себастьян Корда (США, 5).

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 593 895 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томми Пол (США, 4, WC) — Стефан Козлов (США, Q) — 6:3, 6:1

1
Читайте также
Ребенка укачивает в машине: что делать и почему это происходит?
Ирина Слуцкая: «Рядом с Камилой должны быть люди, которые ей вложат в голову, что жизнь не заканчивается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов проиграл Баутисте Агуту в полуфинале турнира в Дохе

Сафиуллин обыграл Циципаса и вышел в полуфинал турнира в Марселе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости