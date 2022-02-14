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Сегодня, 20:53

Хачанов обыграл Макдональда в матче первого раунда турнира в Дохе

Евгений Петров
Корреспондент

В первом раунде турнира АТР в Дохе (Катар) российский теннисист Карен Хачанов победил американца Маккензи Макдональда (7:6, 6:3).

Матч продолжался один час и 27 минут. Хачанов сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и двух реализованных брейк-пойнтах. Макдональд сделал один эйс.

Следующим соперником россиянина станет победитель пары Давид Гоффен (Бельгия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 071 030 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 6) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (7:3), 6:3

Теннис
Карен Хачанов
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