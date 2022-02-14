Карацев опустился на 15-е место в рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга игроков.
Российский теннисист Аслан Карацев опустился с 14-го на 15-е место. Его опередил аргентинец Диего Шварцман, который на прошлой неделе проиграл Касперу Рууду в финале турнира в Буэнос-Айресе (7:5, 2:6, 3:6).
Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений. Серб Новак Джокович лидирует в таблице. Россиянин Даниил Медведев занимает вторую строчку. Александр Зверев замыкает тройку.
Карен Хачанов поднялся на одну позицию и теперь идет на 27-й позиции.
Рейтинг ATP от 14 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 875 очков,
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9635,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7865,
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7355,
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6875,
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5018,
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4700,
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4065,
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4018,
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3429...
15 (14). Аслан Карацев (Россия) — 2633...
27 (28). Карен Хачанов (Россия) — 1770.