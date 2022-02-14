Карацев опустился на 15-е место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга игроков.

Российский теннисист Аслан Карацев опустился с 14-го на 15-е место. Его опередил аргентинец Диего Шварцман, который на прошлой неделе проиграл Касперу Рууду в финале турнира в Буэнос-Айресе (7:5, 2:6, 3:6).

Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений. Серб Новак Джокович лидирует в таблице. Россиянин Даниил Медведев занимает вторую строчку. Александр Зверев замыкает тройку.

Карен Хачанов поднялся на одну позицию и теперь идет на 27-й позиции.

Рейтинг ATP от 14 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 875 очков,

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9635,

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7865,

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7355,

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6875,

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5018,

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4700,

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4065,

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4018,

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3429...

15 (14). Аслан Карацев (Россия) — 2633...

27 (28). Карен Хачанов (Россия) — 1770.