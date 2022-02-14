Эванс обыграл Герасимова в первом раунде турнира в Дохе

Британский теннисист Дэниэл Эванс победил белоруса Егора Герасимова (6:4, 6:4) в матче первого круга турнира АТР в Дохе (Катар).

Игра продолжалась один час и 33 минуты. В следующем раунде Эванс сыграет с победителем пары Малек Джазири (Тунис, WC) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 071 030 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дэниэл Эванс (Великобритания, 5) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:4, 6:4