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Сегодня, 22:50

Эванс обыграл Герасимова в первом раунде турнира в Дохе

Евгений Петров
Корреспондент

Британский теннисист Дэниэл Эванс победил белоруса Егора Герасимова (6:4, 6:4) в матче первого круга турнира АТР в Дохе (Катар).

Игра продолжалась один час и 33 минуты. В следующем раунде Эванс сыграет с победителем пары Малек Джазири (Тунис, WC) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 071 030 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дэниэл Эванс (Великобритания, 5) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:4, 6:4

Теннис
Дэниел Эванс
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