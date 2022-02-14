Эванс обыграл Герасимова в первом раунде турнира в Дохе
Британский теннисист Дэниэл Эванс победил белоруса Егора Герасимова (6:4, 6:4) в матче первого круга турнира АТР в Дохе (Катар).
Игра продолжалась один час и 33 минуты. В следующем раунде Эванс сыграет с победителем пары Малек Джазири (Тунис, WC) — Алехандро Давидович Фокина (Испания).
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 071 030 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дэниэл Эванс (Великобритания, 5) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:4, 6:4
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