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Хачанов обошел Карацева в обновленном рейтинге ATP

06:20
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала новый обновленный мировой рейтинг.

В топ-10 списка ничего не изменилось. Российский теннисист Даниил Медведев продолжает занимать 2-е место, Рублев — на 7-м месте.

Карен Хачанов поднялся на 25-е место, сместив оттуда Аслана Карацева.

Обновленный рейтинг ATP от 24 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11?063 очка;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9?793;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9?630;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8?445;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7?500;

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6?990;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6?090;

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5?605;

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3?958;

10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3?465...

25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 2?280;

26 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2?245.

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