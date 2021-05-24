Хачанов обошел Карацева в обновленном рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала новый обновленный мировой рейтинг.
В топ-10 списка ничего не изменилось. Российский теннисист Даниил Медведев продолжает занимать 2-е место, Рублев — на 7-м месте.
Карен Хачанов поднялся на 25-е место, сместив оттуда Аслана Карацева.
Обновленный рейтинг ATP от 24 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11?063 очка;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9?793;
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9?630;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8?445;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7?500;
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6?990;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6?090;
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5?605;
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3?958;
10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3?465...
25 (26). Карен Хачанов (Россия) — 2?280;
26 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2?245.
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