Циципас победил Норри в финале турнира в Лионе
16:23
Грек Стефанос Циципас стал победителем турнира в Лионе. В финале он переиграл представителям Великобритании Кэмерона Норри.
Оба сета закончились со счетом 6:3 в пользу Циципаса.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Стефанос Циципас (Греция, 2, WC) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:3, 6:3
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