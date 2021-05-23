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Циципас победил Норри в финале турнира в Лионе

16:23
Стефанос Циципас. Фото ATP.
Стефанос Циципас. Фото ATP.
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Грек Стефанос Циципас стал победителем турнира в Лионе. В финале он переиграл представителям Великобритании Кэмерона Норри.

Оба сета закончились со счетом 6:3 в пользу Циципаса.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Стефанос Циципас (Греция, 2, WC) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:3, 6:3

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