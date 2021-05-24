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Шаповалов снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы плеча

10:10
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Канадский теннисист, 14-я ракетка мира Денис Шаповалов сообщил, что решил сняться с «Ролан Гаррос».

«К сожалению, меня беспокоит плечо. Медицинские тесты выглядят нормально, но будет лучше отдохнуть. Увидимся в 2022-м, «Ролан Гаррос», — написал спортсмен в своем Twitter.

Квалификация «Ролан Гаррос» стартовала вчера, 24 мая. Турнир пройдет с 30 мая по 13 июня.

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