Шаповалов снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы плеча

Канадский теннисист, 14-я ракетка мира Денис Шаповалов сообщил, что решил сняться с «Ролан Гаррос».

«К сожалению, меня беспокоит плечо. Медицинские тесты выглядят нормально, но будет лучше отдохнуть. Увидимся в 2022-м, «Ролан Гаррос», — написал спортсмен в своем Twitter.