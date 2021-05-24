Шаповалов снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы плеча
10:10
Канадский теннисист, 14-я ракетка мира Денис Шаповалов сообщил, что решил сняться с «Ролан Гаррос».
«К сожалению, меня беспокоит плечо. Медицинские тесты выглядят нормально, но будет лучше отдохнуть. Увидимся в 2022-м, «Ролан Гаррос», — написал спортсмен в своем Twitter.
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