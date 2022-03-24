«Здесь должно быть попроще». Екатерина Бычкова дала прогноз на матч Медведева с Марреем

Бывшая российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась ожиданиями от матча второго круга турнира в Майами, в котором россиянин Даниил Медведев встретится с шотландцем Энди Марреем.

«Понятно, что у Маррея очень большой запас опыта и всех этих регалий. И не сказать, что по классу Медведев сейчас выше. Но британец всё никак не может подобраться, переступить какие-то отдельные моменты, никак не может игровой ритм до конца уловить. И классный матч, по большей части, он проигрывает. Никак не может переломить этот момент возвращения уже несколько месяцев. Сначала это вообще тяжело, когда ты возвращаешься — и сразу в тур.

Но он опасен — у него полный арсенал, желание, дико старается, борется за каждое очко. Здесь вопрос того, насколько Даниил внимательно сыграет. С Монфисом он сыграл не в лучший свой теннис. И посмотрим, сможет ли он сделать выводы из тех ошибок на предыдущем турнире. Не справился с нервами, игра провалилась.

Здесь должно быть попроще. Для меня он фаворит в матче», — сказала Бычкова «Чемпионату».