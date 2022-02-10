Фоньини обыграл Мартинеса во втором раунде турнира у Буэнос-Айресе

Итальянский теннисист Фабио Фоньини победил испанца Педро Мартинеса (6:4, 7:6 (7:5) в матче второго раунда турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Матч продолжался два часа и шесть минут. Следующим соперником итальянца станет победитель пары Пабло Андухар (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина, 6).

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 602 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия, 4) — Педро Мартинес (Испания) — 6:4, 7:6 (7:5)