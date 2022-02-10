Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:57

Фоньини обыграл Мартинеса во втором раунде турнира у Буэнос-Айресе

Евгений Петров
Корреспондент

Итальянский теннисист Фабио Фоньини победил испанца Педро Мартинеса (6:4, 7:6 (7:5) в матче второго раунда турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Матч продолжался два часа и шесть минут. Следующим соперником итальянца станет победитель пары Пабло Андухар (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина, 6).

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 602 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия, 4) — Педро Мартинес (Испания) — 6:4, 7:6 (7:5)

Теннис
Фабио Фоньини
0
Читайте также
Фантастическое невезение лыжницы Непряевой: до бронзы Олимпиады не хватило 0,1 секунды
Улыбка Камилы: неужели кошмар 15-летнего подростка закончился, и с Валиевой сняли допинг-обвинения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас обыграл Ивашко во втором раунде турнира в Роттердаме
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости