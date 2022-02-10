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Сегодня, 18:32

Циципас обыграл Ивашко во втором раунде турнира в Роттердаме

Евгений Петров
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас победил белоруса Илью Ивашко (6:4, 6:1) в матче второго раунда турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды).

Матч продолжался 1 час 12 минут. Циципас сделал девять эйсов и реализовал три брейк-пойнта. У его соперника два эйса и три двойные ошибки.

Следующим соперником Циципаса станет австралиец Алекс Де Минаур.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:4, 6:1

Теннис
Стефанос Циципас
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