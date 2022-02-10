Циципас обыграл Ивашко во втором раунде турнира в Роттердаме
Греческий теннисист Стефанос Циципас победил белоруса Илью Ивашко (6:4, 6:1) в матче второго раунда турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды).
Матч продолжался 1 час 12 минут. Циципас сделал девять эйсов и реализовал три брейк-пойнта. У его соперника два эйса и три двойные ошибки.
Следующим соперником Циципаса станет австралиец Алекс Де Минаур.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 208 315 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:4, 6:1
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