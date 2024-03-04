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4 марта, 22:05

Рублев впервые прокомментировал дисквалификацию в Дубае-2024: «Постараюсь стать лучше как игрок и как человек»

Рублев впервые прокомментировал дисквалификацию в турнире в Дубае
Руслан Минаев
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Россиянин Андрей Рублев впервые прокомментировал свою дисквалификацию в турнире в Дубае (ОАЭ).

«Хотя я разочарован тем, что не смог завершить свой полуфинальный матч, я благодарен за всю поддержку, которую вы мне оказали в последние два дня, я получил много сообщений. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я обещаю, что извлеку из этого урок и постараюсь стать лучше — как игрок и как человек», — написал Рублев в соцсети.

Пятая ракетка мира поблагодарил апелляционный комитет после возвращения ему 200 очков за победу в 1/4 финала турнира, а также выразил надежду, что в будущем у игроков будет возможность запросить видеоповтор, чтобы доказать свою правоту.

В полуфинальном матче россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу соперника Рублев начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

«Он не заслужил дисквалификацию». Теннисный мир вступился за Рублева

Теннис
Андрей Рублев
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