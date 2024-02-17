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Сегодня, 13:28

Экс-первая ракетка мира Роддик рассказал, как в 2006 году его ограбили в Москве

Ана Горшкова
Корреспондент
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Энди Роддик в 2006 году на Кубке Дэвиса.
Фото Александр Вильф, «СЭ»

Американский теннисист Энди Роддик рассказал, что в 2006 году, когда приезжал в Москву на матч Кубка Дэвиса, его ограбил полицейский на улице.

«В 2006 в России, когда я играл на Кубке Дэвиса, меня ограбил полицейский на улице. Реальная история. Он подошел и спросил: «Сколько у тебя налички?» Я ответил: «300 долларов». Он просто велел их отдать, иначе я отправлюсь в тюрьму. Я заплатил и он ушел. Никаких эмоций. По-деловому. Давайте не будем доходить до такого уровня нормализации сумасшедшего дерьма», — написал Роддик в своих соцсетях.

Также экс-первая ракетка мира заявил, что после этого он никогда не приезжал в Москву.

В 2006 году в полуфинале Кубка Дэвиса команда США проиграла России со счетом 2-3. Роддик не смог обыграть Марата Сафина и Дмитрия Турсунова. Российская команда в том году выиграла Кубок Дэвиса.

41-летний Роддик является победителем одного турнира «Большого шлема» (US Open-2003) и победителем 32 турниров ATP в одиночном разряде. Также со сборной США он выиграл Кубок Дэвиса в 2007 году.

Теннис
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