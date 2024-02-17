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Сегодня, 12:05

Алькарас не считает себя звездой тенниса: «Для меня — это Новак, Рафа, Роджер»

Алькарас не считает себя звездой тенниса
Руслан Минаев
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своем статусе в мировом теннисе.

Вторая ракетка мира отметил, что не считает себя звездой.

«Не считаю себя звездой, скорее очень хорошим игроком. Для меня звезды — это Новак, Рафа, Роджер и еще несколько человек. Я многого достиг, но впереди долгий путь», — цитирует теннисиста Marca.

Алькарас вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе и сыграет с чилийцем Николасом Харри.

Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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