Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:14

Рублев и Хачанов возглавили посев турнира в Дохе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Дохе (Катар). Соревнование пройдет с 19 по 24 февраля.

Лидером посева стал российский теннисист Андрей Рублев. Он пропустит первый раунд, а во втором сыграет с победителем пары Александр Шевченко (Казахстан) — Ришар Гаске (Франция, WC).

Вторым сеяным турнира стал еще один представитель России Карен Хачанов. Свой первый матч в Дохе он проведет либо против Фабиана Марожана из Венгрии, либо против квалифаера.

Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев, однако он пропустит соревнование в Дохе в этом году. 5 февраля спортсмен заявил, что после долгого забега в Австралии его тело недостаточно восстановилось. Он также пропустил турнир в Роттердаме.

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
1
Читайте также
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Легендарный хоккеист Александр Могильный отмечает 55-летие
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-первая ракетка мира Роддик рассказал, как в 2006 году его ограбили в Москве

Медведев вспомнил, какое первое впечатление на него произвел Алькарас
Новости
RSS RSS
Все новости