Рублев и Хачанов возглавили посев турнира в Дохе

Состоялась жеребьевка турнира ATP 250 в Дохе (Катар). Соревнование пройдет с 19 по 24 февраля.

Лидером посева стал российский теннисист Андрей Рублев. Он пропустит первый раунд, а во втором сыграет с победителем пары Александр Шевченко (Казахстан) — Ришар Гаске (Франция, WC).

Вторым сеяным турнира стал еще один представитель России Карен Хачанов. Свой первый матч в Дохе он проведет либо против Фабиана Марожана из Венгрии, либо против квалифаера.

Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев, однако он пропустит соревнование в Дохе в этом году. 5 февраля спортсмен заявил, что после долгого забега в Австралии его тело недостаточно восстановилось. Он также пропустил турнир в Роттердаме.