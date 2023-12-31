Надаль провел первый матч после годовой паузы — в парах проиграл на турнире в Брисбене

Испанец Рафаэль Надаль провел первый матч после годовой паузы.

В паре с соотечественником Марком Лопесом экс-первая ракетка мира уступил австралийцам Максу Перселлу и Джордану Томпсону в первом круге турнира в Брисбене (Австралия) — 4:6, 4:6.

37-летний испанец не принимал участие в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023. 11 октября директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили подтвердил, что Надаль сыграет в турнире в 2024 году.

В одиночном разряде на турнире в Австралии Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Матч состоится 1 января. Ориентировочное начало — в 03.00 мск.