Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:14

Тарпищев: «Если бы не травма, Хачанов по итогам года был бы третьим россиянином в топ-10»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выступлении Карена Хачанова в сезоне-2023.

«Моменты неудач у Хачанова в 2023 году были следствием травмы. До нее Карен поступательно двигался вперед. Думаю, если бы не травма, Хачанов по итогам года был бы третьим россиянином в топ-10. Карен на правильном пути. Он многое сделал для того, чтобы идти по восходящей. После травмы Карен уже показывал игру на уровне мировой десятки. Хочу пожелать Хачанову избежать травм и дальше совершенствоваться», — приводит слова Тарпищева Sport24.

По состоянию на 31 декабря Хачанов занимает 15-е место в рейтинге ATP.

Источник: Sport24
Теннис
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Самые высокооплачиваемые хоккеисты России в НХЛ и КХЛ: кто входит в список
Форвард «Рейнджерс» Панарин оценил свой хет-трик в матче с «Тампой»
ВС России поразили на Украине филиал центра управления космическими средствами
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
Глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль сыграет с Тимом в первом матче после годовой паузы

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости