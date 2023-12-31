Надаль о травме бедра: «Если бы я решил не продолжать карьеру, операции можно было бы избежать»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о процессе восстановления после травмы бедра, которую он получил в 2023 году.

«После Австралии нам казалось, что понадобится восемь недель на восстановление. Мне так сказали. Было трудно это принять, потому что, как вы понимаете, мне очень хотелось быть готовым к грунтовому сезону. Когда случилась травма, врачи с позитивом смотрели на реабилитацию. Но процесс, наверное, был самым тяжелым. Через восемь недель я понял, что ситуация особо не изменилась. С каждой неделей разочарование нарастало», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Также 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» объяснил, что согласился на операцию, так как хотел продолжить карьеру.

«В тот момент я еще не знал, что придется соглашаться на операцию. Я пообщался с врачами, и у них были разные мнения. Но в итоге они пришли к тому, что без операции я вообще не смогу вернуться. Нужно было определяться. Если бы я решил не продолжать карьеру, операции можно было бы избежать. Тогда я решил, что хочу дать себе шанс на возвращение. Поэтому я согласился», — сказал Надаль.

Теннисист рассказал, что после операции первые шесть недель провел дома, и с точки зрения восстановления для него это было идеально. Затем он некоторое время был в отпуске и потом вернулся к тренировкам по 15-20 минут.

31 декабря 37-летний испанец провел первый матч после паузы, сыграв в паре с соотечественником Марком Лопесом на турнире в Брисбене. Они проиграли австралийцам Максу Перселлу и Джордану Томпсону со счетом 4:6, 4:6.

В одиночном разряде турнира Надаль в первом круге сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Матч пройдет в ночь на 2 января.

Надаль — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель карьерного «Золотого шлема» и 92 титулов ATP. Он за карьеру одержал 22 победы на турнирах «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос» (рекорд по победам на одном турнире Большого шлема в одном разряде).