Новак Джокович рассказал о психологических проблемах после депортации из Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о том, что с ним происходило после того, как его депортировали из Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса.

«Признаться честно, сначала я недооценил свое эмоциональное состояние. Я думал, что уехал из Австралии, так вышло, двигаемся дальше. Но потом я еще несколько месяцев чувствовал эмоциональные и психологические отголоски произошедшего.

Но в последнее время я начал оправляться, оставил все это в прошлом и превращаю это в топливо и положительную энергию», — цитирует Джоковича Tennis majors.

Джокович пропустил Australian Open. Серб был депортирован из Австралии 16 января. Звезде тенниса также запретили посещать страну в течение трех лет. 14 января австралийские власти аннулировали визу сербского спортсмена и приняли решение о его депортации.