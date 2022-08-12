Джокович снялся с теннисного турнира в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит «Мастерс» в Цинциннати, сообщает Tennis Channel.

Напомним, по действующим на данный момент правилам Джокович не может въехать в США, так как не привит от коронавируса.

В основной сетке его заменит Брэндон Накашима, который ранее должен был выступить по wild card.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США смягчили рекомендации по профилактике COVID?19. Согласно решению вакцинированные и невакцинированные люди будут иметь одинаковые рекомендации в стране. Таким образом, у Джоковича появилась возможность сыграть на последнем турнире Большого шлема в сезоне.