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Сегодня, 21:10

Хуркач победил Кирьоса и вышел в полуфинал турнира в Монреале

Иван Шитик
Корреспондент
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Поляк Хуберт Хуркач стал полуфиналистом теннисного турнира в Монреале.

В 1/4 финала он в трех сетах сломил сопротивление австралийца Ника Кирьоса — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:1.

Следующий соперник Хуркача определится в паре Каспер Рууд (Норвегия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 5 926 545 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:1

Ник Кирьос
Хуберт Хуркач
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