Хуркач победил Кирьоса и вышел в полуфинал турнира в Монреале
Поляк Хуберт Хуркач стал полуфиналистом теннисного турнира в Монреале.
В 1/4 финала он в трех сетах сломил сопротивление австралийца Ника Кирьоса — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:1.
Следующий соперник Хуркача определится в паре Каспер Рууд (Норвегия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 5 926 545 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:1
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