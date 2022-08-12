Кирьос: «Теннисисты должны быть эгоистами, нужно обладать менталитетом победителя»

Кирьос заявил, что для достижения хороших результатов в теннисе, нужно быть эгоистом

37-я ракетка мира Ник Кирьос рассказал, что помогает ему добиваться успеха на корте.

«На корте нельзя все время быть суперхорошим и щедрым парнем, иначе я бы показывал ужасную игру. Теннисисты должны быть эгоистами. Ты должен ходить так, будто являешься лучшим игроком в мире. Нужно обладать менталитетом победителя», — приводит слова Кирьоса Reuters.

В ночь на 12 августа австралийский теннисист переиграл соотечественника Алекса Де Минаура (6:2, 6:3) в третьем круге турнира в Монреале. В четвертьфинале Кирьос сыграет против 10-й ракетки мира Хуберта Хуркача.