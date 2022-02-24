Рублев сыграет с Хуркачем в полуфинале турнира в Дубае
Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дубае.
Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:3.
Хуркач сделал шесть эйсов и две двойные ошибки, реализовав 3 из 8 брейк-поинтов. Синнер совершил одну двойную ошибку и четыре эйса.
В полуфинале поляк сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым. Игроки встречались друг с другом два раза и обе встречи выиграл Хуркач.
Хуркач занимает 11 место в рейтинге ATP, Синнер находится на 10-й позиции, а Рублев на 7-й.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Янник Синнер (Италия, 4) — 6:3, 6:3
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