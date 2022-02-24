Рублев сыграет с Хуркачем в полуфинале турнира в Дубае

Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дубае.

Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:3.

Хуркач сделал шесть эйсов и две двойные ошибки, реализовав 3 из 8 брейк-поинтов. Синнер совершил одну двойную ошибку и четыре эйса.

В полуфинале поляк сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым. Игроки встречались друг с другом два раза и обе встречи выиграл Хуркач.

Хуркач занимает 11 место в рейтинге ATP, Синнер находится на 10-й позиции, а Рублев на 7-й.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Янник Синнер (Италия, 4) — 6:3, 6:3