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Сегодня, 16:45

Джокович — о смене поколений в ATP: «Посмотрим, что произойдет в оставшейся части сезона»

Джокович поделился мнением о смене поколений в ATP
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера (1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6) в полуфинале Australian Open-2024.

«Я все еще возлагаю большие надежды на другие турниры «Большого шлема», Олимпийские игры и любые другие соревнования, в которых я буду играть. Это не то чувство, к которому я привык. Я имею в виду, для меня было невероятным удовлетворением начинать большую часть своих сезонов с победы на турнирах Большого шлема и ни разу не проигрывать в полуфиналах или финалах Australian Open. Этот турнир не соответствовал уровню, на котором я обычно выступаю, но это не обязательно означает, что это начало конца. Посмотрим, что произойдет в оставшейся части сезона», — приводит слова первой ракетки мира TSN.

С 2015 года на Australian Open неизменно побеждал представитель великой тройки Федерер — Джокович — Надаль. Швейцарский теннисист завершил карьеру, а испанец Рафаэль Надаль травмирован.

В финале Открытого чемпионата Австралии 22-летний Синнер сыграет с 27-летним россиянином Даниилом Медведевым.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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