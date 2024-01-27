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Сегодня, 15:50

Российский теннисист Шевченко объявил, что будет играть за Казахстан

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Шевченко.
Фото AFP

Российский теннисист Александр Шевченко сообщил о смене спортивного гражданства. Со следующей недели он будет выступать за Казахстан.

«Всем привет, просто хочу, чтобы все знали, что со следующей недели я буду
представлять Казахстан на корте. Я очень горжусь этим и не могу дождаться, когда выйду на корт, стараясь подарить незабываемые моменты себе и страны», — написал Шевченко в соцсетях.

23-летний теннисист на данный момент занимает 48-е место в рейтинге ATP. Шевченко является финалистом одного турнира ATP (в Метце), победителем трех «челленджеров» и четырех «фьючерсов».

Александр Шевченко
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