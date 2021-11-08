Сербский теннисист Новак Джокович высказался о российском спортсмене Данииле Медведеве.

7 ноября Джокович победил Медведева в финале турнира в Париже (4:6, 6:3, 6:3).

«Что я люблю и уважаю в Данииле, так это его стремление всегда быть тем, кем он на самом деле является. Он старается быть собой. Неважно, что думают другие, что они говорят или ждут от него, — сердце Даниила и его разум всегда под контролем. Он измеряет поступки, полагаясь на свои ценности.

Когда я вижу людей, которые стараются быть самими собой и упорно трудятся каждый день, то знаю, что они стремятся к величию. С нетерпением жду новых встреч с тобой, Даниил. Я знаю, что с тобой мне легко не будет, и рад, что у меня есть такой прекрасный соперник, как ты», — написал Джокович в Instagram.

После этой победы Джокович побил рекорд Рафаэля Надаля по количеству побед на турнирах серии «Мастерс». На счету серба их 37, в активе Надаля - 36.