Курье надеется, что Джокович и Надаль смогут играть до 40 лет

Экс-первая ракетка мира Джим Курье прокомментировал очередной рекорд Новака Джоковича.

Серб побил рекорд Рафаэля Надаля по количеству побед на турнирах серии Masters. На счету Джоковича их 37, в активе Надаля — 36. Также он стал рекордсменом по количеству сезонов, завершенных в качестве первой ракетки мира (7).

«Все говорят о количество мэйджоров, но недели на первой строчке рейтинга очень и очень показательны, — цитирует Курье Tennis World USA. — Это говорит об объеме работы, который проделывает каждый из теннисистов. Джокович обновил уже практически все главные рекорды мужского тенниса и это очень круто. Теперь, как мне кажется, он будет более избирательно подходить к участию в турнирах — мы все видели, как такая стратегия существенно продлила карьеру Федерера».

Также бывший теннисист надеется, что Джокович еще долго будет играть в теннис.

«В целом я надеюсь, что нам повезет и Рафа с Новаком будут играть до 40 лет, а может и больше. В этом вопросе, конечно же, важную роль будет играть разгрузка графика, которым должен заняться Новак», — добавил он.

7 ноября 34-летний Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева в финале турнира Masters в Париже (4:6, 6:3, 6:3).