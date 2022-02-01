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Сегодня, 19:09

Джокович может пропустить два турнира из-за правил о вакцинации в США

Серб Джокович может пропустить два теннисных турнира из-за правил о вакцинации в США
Иван Шитик
Корреспондент

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович, может пропустить турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут в марте, сообщает ESPN.

Это связано с новым законом США, допускающим въезд в страну иностранцев только с полной вакцинацией от коронавируса.

Ранее Джокович был депортирован из Австралии, где собирался принять участие в Открытом чемпионате Австралии. Он был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса.

После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил в суде законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но она была отклонена.

Новак Джокович
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