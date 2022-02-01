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Сегодня, 13:36

Швед Элиас Имер во втором круге турнира в Пуне сыграет с Карацевым

Виктория Кравченко

Шведский теннисист Элиас Имер в первом круге одиночного разряда турнира в Пуне (Индия) обыграл итальянца Джанмарко Морони (7:5, 3:6, 6:4).

Во втором круге Имер сыграет с россиянином Асланом Карацевым.

Турнир в Пуне пройдет с 31 января по 6 февраля.

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 430 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элиас Имер (Швеция, Q) — Джанмарко Морони (Италия, Q) — 7:5, 3:6, 6:4

Теннис
Аслан Карацев
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