Швед Элиас Имер во втором круге турнира в Пуне сыграет с Карацевым
Шведский теннисист Элиас Имер в первом круге одиночного разряда турнира в Пуне (Индия) обыграл итальянца Джанмарко Морони (7:5, 3:6, 6:4).
Во втором круге Имер сыграет с россиянином Асланом Карацевым.
Турнир в Пуне пройдет с 31 января по 6 февраля.
Пуна (Индия)
Турнир ATP Tata Open Maharashtra
Призовой фонд 430 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Элиас Имер (Швеция, Q) — Джанмарко Морони (Италия, Q) — 7:5, 3:6, 6:4
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