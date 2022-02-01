Швед Элиас Имер во втором круге турнира в Пуне сыграет с Карацевым

Шведский теннисист Элиас Имер в первом круге одиночного разряда турнира в Пуне (Индия) обыграл итальянца Джанмарко Морони (7:5, 3:6, 6:4). Во втором круге Имер сыграет с россиянином Асланом Карацевым. Турнир в Пуне пройдет с 31 января по 6 февраля. Пуна (Индия) Турнир ATP Tata Open Maharashtra Призовой фонд 430 530 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Элиас Имер (Швеция, Q) — Джанмарко Морони (Италия, Q) — 7:5, 3:6, 6:4