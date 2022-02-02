Федерер — о травме колена: «Ситуация прояснится примерно к апрелю»
Роджер Федерер рассказал о восстановлении после травмы колена
Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал о восстановлении и возвращении в после травмы колена?.
«Ситуация прояснится примерно к апрелю. Пока мне даже не разрешили ни бегать, ни испытывать сильные физические нагрузки вроде прыжков и рывков. Надеюсь, разрешат через пару недель. И тогда нужно будет посмотреть, как отреагирует организм», — цитирует Федерера Le Matin.
В 2020 году швейцарец перенес две операции на колене и пропустил большую часть сезона.
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