Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал о восстановлении и возвращении в после травмы колена?.

«Ситуация прояснится примерно к апрелю. Пока мне даже не разрешили ни бегать, ни испытывать сильные физические нагрузки вроде прыжков и рывков. Надеюсь, разрешат через пару недель. И тогда нужно будет посмотреть, как отреагирует организм», — цитирует Федерера Le Matin.

В 2020 году швейцарец перенес две операции на колене и пропустил большую часть сезона.