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Сегодня, 21:06

Федерер — о травме колена: «Ситуация прояснится примерно к апрелю»

Роджер Федерер рассказал о восстановлении после травмы колена
Иван Шитик
Корреспондент

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал о восстановлении и возвращении в после травмы колена?.

«Ситуация прояснится примерно к апрелю. Пока мне даже не разрешили ни бегать, ни испытывать сильные физические нагрузки вроде прыжков и рывков. Надеюсь, разрешат через пару недель. И тогда нужно будет посмотреть, как отреагирует организм», — цитирует Федерера Le Matin.

В 2020 году швейцарец перенес две операции на колене и пропустил большую часть сезона.

Роджер Федерер
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