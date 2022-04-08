Надаль может успеть восстановиться к «Ролан Гаррос»

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции Алекс Корретха допустил, что испанский теннисист Рафаэль Надаль после травмы может успеть восстановиться к «Ролан Гаррос». Турнир стартует 22 мая.

«Эта травма была абсолютно неожиданной. Он находился в отличной форме, был полностью уверен в себе, выигрывал матчи. У него был прекрасный старт сезона. Но иногда такое случается.

Особенно жаль, учитывая, что он приближался к своей любимой части сезона — турнирам на грунте. Теперь ему нужно восстанавливаться, начинать снова тренироваться. Он сможет сыграть еще до «Ролан Гаррос». Ожидания от его выступления в Париже очень высокие. Надеюсь, что он наберет форму. Для Надаля эти турниры очень важны", — приводит слова Корретхи Eurosport.

В 2022 году Надаль выиграл турниры ATP в Мельбурне и Акапулько, а также стал победителем Australian Open.

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» снялся с турнира в Монте-Карло, который стартует 10 апреля. Ранее сообщалось, что Надаль пропустит 4-6 недель из-за травмы ребра.