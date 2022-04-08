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Сегодня, 07:31

Изнер вышел в третий круг турнира в Хьюстоне

Роман Шишов
Корреспондент
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Американский теннисист Джон Изнер во втором круге турнира в Хьюстоне победил соотечественника Стив Джонсона со счетом 6:7, 7:6, 6:3.

В третьем круге Изнер сыграет с еще одним представителем США Фрэнсисом Тиафо.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 594 950 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Джон Изнер (США, 4) — Стив Джонсон (США) — 6:7, 7:6, 6:3

Фрэнсис Тиафо (США, 6) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 5:7, 7:5, 7:6

Тэйлор Фритц (США, 2) — Алехандро Табило (Чили) — 6:1, 6:4

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