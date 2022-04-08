Изнер вышел в третий круг турнира в Хьюстоне
Американский теннисист Джон Изнер во втором круге турнира в Хьюстоне победил соотечественника Стив Джонсона со счетом 6:7, 7:6, 6:3.
В третьем круге Изнер сыграет с еще одним представителем США Фрэнсисом Тиафо.
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 594 950 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Джон Изнер (США, 4) — Стив Джонсон (США) — 6:7, 7:6, 6:3
Фрэнсис Тиафо (США, 6) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 5:7, 7:5, 7:6
Тэйлор Фритц (США, 2) — Алехандро Табило (Чили) — 6:1, 6:4
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