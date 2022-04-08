Гоффен обыграл Карбальеса и вышел в полуфинал турнира в Марракеше

Бельгийский теннисист Давид Гоффен в четвертьфинале турнира в Марракеше обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Бельгиец сделал 10 эйсов и 6 двойных ошибок, а также реализовал 6 брейк-пойнтов из 11.

В полуфинале Гоффен встретится с победителем матча Федерико Кория (Аргентина) — Ришар Гаске (Франция).

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Давид Гоффен (Бельгия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:0