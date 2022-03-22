Надаль может пропустить около полутора месяцев из-за трещины в ребре

Испанский теннисист Рафаэль Надаль может пропустить от 4 до 6 недель из-за травмы, сообщает AS.

По словам Анхеля Руиса-Которро, который является личным врачом спортсмена, обследование после турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США) выявило у 35-летнего испанца трещину в ребре.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Надаль проиграл американцу Тэйлору Фритцу в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (5:7). После первого сета испанец брал медицинский тайм-аут.

В 2022 году Надаль выиграл турниры ATP в Мельбурне и Акапулько, а также стал победителем Australian Open. В этом году спортсмен выиграл 20 матчей подряд, поражение от Фритца стало для него первым в сезоне.