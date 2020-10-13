Донской и Сафиуллин проиграли в первом раунде парного турнира в Санкт-Петербурге
18:47
Российские теннисисты Евгений Донской и Роман Сафиуллин не смогли пробиться во второй раунд турнира АТР в Санкт-Петербурге в парном разряде. В первом раунде их обыграл австрийско-французский дуэт Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен — 6:2, 7:6 (7:3).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 2) — Евгений Донской/Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 6:2, 7:6 (7:3)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...