Донской и Сафиуллин проиграли в первом раунде парного турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисисты Евгений Донской и Роман Сафиуллин не смогли пробиться во второй раунд турнира АТР в Санкт-Петербурге в парном разряде. В первом раунде их обыграл австрийско-французский дуэт Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен — 6:2, 7:6 (7:3).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 2) — Евгений Донской/Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 6:2, 7:6 (7:3)