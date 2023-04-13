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Сегодня, 16:26

Дмитриева считает Рублева фаворитом четвертьфинала турнира в Монте-Карло

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18-кратная чемпионка СССР, известная журналистка Анна Дмитриева в комментарии для «СЭ» назвала россиянина Андрея Рублева фаворитом в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) против немца Яна Леннарда-Штруффа.

«Считаю Рублева фаворитом. Если он обыграл Хачанова, и Карен играл в полную силу, это говорит о том, что Андрей в хорошей форме. Он нашел свою игру. Штруфф предпочитает довольно мощный теннис, у него хорошая подача. Для Рублева такой тип игрока, мне кажется, удобен», — сказала Дмитриева «СЭ».

Матч 1/4 финала серии «Мастерс» между Рублевым и Штруффом состоится в пятницу, 14 апреля. Начало запланировано на 12.00 по московскому времени.

Теннис
Андрей Рублев
Анна Дмитриева
Карен Хачанов
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