Циципас обыграл Харри и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл чилийца Николаса Харри в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Циципас сделал 8 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Харри 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В четвертьфинале турнира Циципас сыграет с победителем противостояния американца Тэйлора Фритца и чеха Иржи Легечки.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Николас Харри (Чили) — 6:3, 6:4