Рублев обыграл Хачанова и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 7:6 (7:4), 6:2.
Рублев четыре раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трех.
Хачанов совершил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт.
В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом, который обыграл норвежца Каспера Рууда.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Карен Хачанов (Россия, 9) — 7:6 (7:4), 6:2
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