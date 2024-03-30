Дмитриева — о поражении Медведева в полуфинале турнира в Майами: «У меня было ощущение, что он вышел без настроя на борьбу»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» поражение Даниила Медведева Яннику Синнеру (1:6, 2:6) в полуфинале турнира в Майами.

«Перед игрой мне трудно было ответить на вопрос, готов ли Даниил к этой игре или нет. С одной стороны, у него были все мотивы для того, чтобы биться, потому что он защищал титул. А с другой стороны, уверен ли он в своих силах на этом этапе? Ответ на этот вопрос дал Даня. У меня было ощущение, что он вышел без настроя на борьбу. Медведев проиграл пятый матч подряд Синнеру? Это не имеет никакого значения. Каждый отдельный матч имеет свою драматургию, свое развитие событий и свое отношение к этому матчу. Может, я не права, но мне кажется, что он не настроился на борьбу», — сказала Дмитриева «СЭ».

Россиянин проиграл итальянцу в пятый раз подряд, в том числе в финале Australian Open-2024. Однако счет в личных встречах по-прежнему в пользу Медведева — 6-5.

В финале «мастерса» в Майами Синнер встретится с Григором Димитровым из Болгарии.