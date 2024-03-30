Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:04

Димитров прокомментировал победу над Зверевым и возвращение в топ-10 рейтинга

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился эмоциями после выхода в финал турнира в Майами.

В полуфинале 32-летний болгарин в трех сетах победил немца Александра Зверева – 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Эта победа и выход в финал турнира позволят Димитрову вернуться в топ-10 мирового рейтинга ATP. Он поднимется в десятку лучших впервые с 2018 года.

- Вы вернулись в топ-10 впервые с ноября 2018 года. Что для этого потребовалось в физическом и моральном плане?

- Я веду свои собственные битвы, участвую в своей собственной гонке. Все это – результат работы, которую мы все проделываем как команда. Я нахожусь на совершенно новом пути в своей жизни и карьере. Многое было сделано, много работы.

Поэтому я не хочу заходить слишком далеко в прошлое. Для этого нет причин. Я продолжал верить в себя. Когда я недостаточно верил в себя, вся команда вокруг меня постоянно подталкивала меня в правильном направлении. У меня была очень хорошая дисциплина. Моя семья была рядом со мной, – цитирует Димитрова The Tennis Letter.

В финале турнира в Майами Димитров сыграет с итальянцем Янником Синнером, который в 1/2 финала обыграл действующего чемпиона турнира Даниила Медведева (6:1, 6:2).

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Григор Димитров
1
1
Читайте также
Теннисист Рублев ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде
Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады-2024
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Локомотив» - в полуфинале Кубка Гагарина! «Авангард» не спасли ни суперсейв вратаря, ни безумный рык тренера
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Димитров впервые с 2018 года вернется в топ-10 рейтинга после победы над Зверевым

Дмитриева — о поражении Медведева в полуфинале турнира в Майами: «У меня было ощущение, что он вышел без настроя на борьбу»
Новости
RSS RSS
Все новости