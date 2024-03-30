Димитров прокомментировал победу над Зверевым и возвращение в топ-10 рейтинга

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился эмоциями после выхода в финал турнира в Майами.

В полуфинале 32-летний болгарин в трех сетах победил немца Александра Зверева – 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Эта победа и выход в финал турнира позволят Димитрову вернуться в топ-10 мирового рейтинга ATP. Он поднимется в десятку лучших впервые с 2018 года.

- Вы вернулись в топ-10 впервые с ноября 2018 года. Что для этого потребовалось в физическом и моральном плане?

- Я веду свои собственные битвы, участвую в своей собственной гонке. Все это – результат работы, которую мы все проделываем как команда. Я нахожусь на совершенно новом пути в своей жизни и карьере. Многое было сделано, много работы.

Поэтому я не хочу заходить слишком далеко в прошлое. Для этого нет причин. Я продолжал верить в себя. Когда я недостаточно верил в себя, вся команда вокруг меня постоянно подталкивала меня в правильном направлении. У меня была очень хорошая дисциплина. Моя семья была рядом со мной, – цитирует Димитрова The Tennis Letter.

В финале турнира в Майами Димитров сыграет с итальянцем Янником Синнером, который в 1/2 финала обыграл действующего чемпиона турнира Даниила Медведева (6:1, 6:2).