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Сегодня, 11:44

Ольховский — о поражении Медведева: «Янник в этой игре был объективно сильнее во всех компонентах»

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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал для «СЭ» поражение Даниила Медведева от Янника Синнера (1:6, 2:6) в полуфинале турнира в Майами.

«В первую очередь мы увидели очень хорошую игру Синнера. Янник в этой игре был объективно сильнее во всех компонентах. Даже тактику, которая раньше давала результат Даниилу в матчах с Синнером, итальянец стал переигрывать и обыгрывать Медведева. Янник уверенно себя чувствовал, не дал особых шансов Даниилу и сыграл лучше», — сказал Ольховский «СЭ».

Россиянин проиграл итальянцу в пятый раз подряд, в том числе в финале Australian Open-2024. Однако счет в личных встречах по-прежнему в пользу Медведева — 6-5.

В финале «мастерса» в Майами Синнер встретится с Григором Димитровым из Болгарии.

(Денис Сафронов)

Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Янник Синнер
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