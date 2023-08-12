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Сегодня, 17:20

Ольховский предположил, что повлияло на неудачную игру Медведева в матче с Де Минауром на турнире в Торонто

Алина Савинова
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Бывший российский и советский теннисист Андрей Ольховский высказался о поражении россиянина Даниила Медведева от австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале турнира в Торонто.

«Вчера Даниил допустил очень большое количество невынужденных ошибок. Медведев поменял стиль игры, и, может быть, пока именно в этом стиле не привык играть», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира в Торонто Де Минаур сыграет против Алехандро Давидовича Фокины из Испании. Матч пройдет 12 августа и начнется в 21.30 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11058767-olhovskij-predpolozhil-chto-povliyalo-na-neudachnuyu-igru-medvedeva-v-matche-s-de-minaurom.html
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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