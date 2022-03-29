Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами (США). В четвертом круге он в двух сетах разобрался с представителем США Джексоном Бруксби — 7:5, 6:1.
Встреча продлилась 1 час 20 минут. Медведев 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4.
За право выйти в полуфинал Медведев сразится с победителем матча Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Хуберт Хуркач (Польша).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Дженсон Бруксби (США) — 7:5, 6:1
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