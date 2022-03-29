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Сегодня, 22:28

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Иван Шитик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами (США). В четвертом круге он в двух сетах разобрался с представителем США Джексоном Бруксби — 7:5, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 20 минут. Медведев 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4.

За право выйти в полуфинал Медведев сразится с победителем матча Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Хуберт Хуркач (Польша).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Дженсон Бруксби (США) — 7:5, 6:1

Даниил Медведев
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