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Сегодня, 22:28

Зверев после турнира в Майами обойдет Надаля в рейтинге ATP и станет третьей ракеткой мира

Анна Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев обойдет испанца Рафаэля Надаля в рейтинге ATP.

Зверев вернется на третью позицию по итогам турнира серии «Мастерс» в Майами. Сегодня, 29 марта, он вышел в четвертьфинал соревнований, обыграв в четвертом круге Танаси Коккинакиса (6:4, 6:4).

За выход в полуфинал немец поборется с норвежцем Каспером Руудом (6).

Таким образом, в рейтинге Звереву уже точно добавят 170 очков (7 195 очков). Это позволит ему обойти Надаля, на счету которого 7 115 очков.

Отметим, что у 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» после «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обнаружили трещину в ребре. Он пропустит от 4 до 6 недель. Однако на турнире в Майами Надаль играть не собирался еще до травмы.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Рафаэль Надаль
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