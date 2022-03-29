Медведев: «Я хотел завершить матч с Бруксби как можно быстрее, поэтому боролся за каждое очко»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Джексоном Бруксби (7:5, 6:1) в четвертом круге турнира серии «Мастерс» в Майями.

«У Дженсона есть потенциал, чтобы стать топ-игроком. Он действительно хорош и играет лучше, чем его рейтинг. Я знал, что это будет непростой матч. В начале у меня не было готовых решений. Переломным стал эпизод, когда мне удалось заставить его подавать на сет, он немного сбавил темп, и я заиграл немного лучше.

Иногда я не очень интенсивно играю на корте, но сегодня я старался максимально завести себя. Мне нужно было постараться завершить матч как можно быстрее. Я должен был бороться за каждое очко", — приводит слова Медведева сайт ATP.

В четвертьфинале турнира россиянин сразится с победителем матча Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Хуберт Хуркач (Польша).

Отметим, что Медведевв может первой ракетки мира, если выйдет в полуфинал турнира в Майями.