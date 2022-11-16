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16 ноября, 23:41

Карлос Алькарас получил приз первой ракетки мира по итогам сезона

Мария Гусева
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Испанский теннисист Карлос Алькарас получил трофей первой ракетки мира по итогам сезона. Награждение состоялось на Итоговом турнире АТР в Турине (Италия).

19-летний Алькарас стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), который смог закончить сезон первым номером рейтинга.

Алькарас является победителем одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (US Open-2022) и победителем шести турниров ATP в одиночном разряде.

Он мог бы лишиться лидерства в том случае, если бы грек Стефанос Циципас выиграл все матчи в Итоговом турнире АТР или если бы испанец Рафаэль Надаль одержал победу в турнире.

Ранее Циципас уступил Новаку Джоковичу в групповом этапе, а Надаль после двух поражений потерял шанс на выход из группы.

Теннис
Карлос Алькарас
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