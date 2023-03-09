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Даниил Медведев: «Пока Надаль не скажет, что уходит, он будет опасен»

Даниил Медведев рассказал, что думает о Рафаэле Надале
Виктория Кравченко
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Рафаэль Надаль и Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об испанце Рафаэле Надале, который пропускает турнир в Индиан-Уэллсе из-за травмы.

«Я хочу видеть его на корте. Все видят, что в последнее время ему нелегко. Но он вернется на грунт, и мы посмотрим, на что он способен. Он всегда показывал, особенно на «Ролан Гаррос», что способен буквально на все. Не думаю, что ему нужно что-то доказывать. Он всегда будет опасен, пока не скажет: «Хорошо, я ухожу». Он все еще может выиграть любой турнир. То же самое было с Роджером, Новаком, Энди. Пока Рафа не скажет, что уходит, он будет опасен для всех», — цитирует Медведева as.com.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта.

Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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