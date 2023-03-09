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Сегодня, 09:30

Бублик уступил 175-й ракетке мира в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанский теннисист Александр Бублик в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступил Ву Тун-Линю из Тайваня со счетом 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 25-летнего казахстанца 6 эйсов, 7 двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Тун-Линь встретится с британцем Кэмероном Норри.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ву Тун-Линь (Тайвань, Q) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:4

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