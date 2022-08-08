Яцык — о работе с Сафиуллиным: «Сейчас на Россию везде запрет, в такое время важно помочь русскому игроку»

Бывший тренер Аслана Карацева Егор Яцык отметил, что Шамиль Тарпищев поддержал его, когда он согласился на сотрудничество с пятой ракеткой России Романом Сафиуллиным.

«Согласен с тем, что по таланту Роман не уступает Медведеву, Рублеву и Хачанову, — подчеркнул «СЭ» Яцык. — У него уже есть все, чтобы быть в топ-100, но он может стоять и гораздо выше. В топ-50 как минимум. Может, и в топ-20. При этом не сказал бы, что дело упирается именно в психологию. На мой взгляд, нужна качественная, кропотливая работа. Если мы выйдем на правильные объемы, он почувствует уверенность и встанет на те позиции в рейтинге, на которых должен быть.

Мне интересно поработать с Романом. Сейчас на Россию везде запрет, применяют все новые и новые санкции. В такое время помочь русскому игроку выйти на новый уровень особенно приятно и важно. Отмечу, что меня поддерживает Федерация тенниса России и, в частности, Шамиль Анвярович Тарпищев».

Перед US Open-2022 Сафиуллин выступит на челленджере в Чикаго, где он "посеян" под седьмым номером.