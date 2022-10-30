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Сегодня, 23:01

Даниил Медведев посвятил жене победу на турнире в Вене

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на победу на турнире в Вене.

«Эту победу я посвящаю своей жене, она сделала мне самый главный подарок — мою дочь. Эти эмоции не сравнятся ни с каким титулом.

Даша, спасибо тебе большое. Не знаю, что еще сказать, меня зажало», — приводит слова Медведева Tennis TV.

В финальном матче турнира в Вене россиянин обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Для Медведева это 2-й выигранный турнир в текущем сезоне и 15-й титул в карьере.

Даниил Медведев
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